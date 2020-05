Campania felix dicevano gli antichi romani. Una terra ricca che ha sempre vissuto della posizione ideale tra mare, vento e sole. Una situazione invidiabile con in più la presenza del grande vulcano che ha plasmato le terre di minerali utili alla produzione di materie prime di alta qualità. Mozzarella di Bufala, Pomodorini del Piennolo del Vesuvio, sono tra le DOP più affermate che arricchiscono il panorama italiano di eccellenza.

La culla della dieta mediterranea!

La dieta mediterranea stessa si può dire che nasca nella perfetta tradizione campana. Pensiamo solo alla pasta ed in particolare al boom che sta avendo oggi la pasta di Gragnano in tutto il mondo. Pasta, pomodoro, basilico, mozzarella. Un piatto ricco e completo che tutti ci invidiano. Una formula nutrizionale che ha convinto anche i più scettici dietologi anglosassoni sempre restii a confermare la sconfitta dei grassi saturi e dei loro cibi disequilibrati. Troviamo prodotti tipici campani di altissima qualità anche nel panorama vitivinicolo e le colline avellinesi sono diventate ormai la fucina di grandi produttori ancora giovani che si stanno affermando a livello mondiale.

Dai Campi Flegrei al Cilento

Una zona in particolare si sta distinguendo, il Cilento. Un territorio ricco di materie prime e di biodiversità ancora pulita con un entroterra selvaggio e per questo ancora incontaminato. In particolare si sta confermando sempre più culla di grandi produttori di mozzarelle di Bufala Campana per la tipologia dei fiori, la purezza delle acque e la grande eterogeneità delle erbe aromatiche della macchia mediterranea.

Non solo pizza pasta e pummarola

Oggi la Campania sa valorizzare bene i suoi oli extravergini soprattutto della zona del sorrentino e anche delle zone più interne del beneventano. Inoltre si stanno affermando sempre più le realtà montane come il Parco di Roccamonfina al confine con il Molise dove stanno crescendo aziende dove si producono prodotti del bosco e del sottobosco, noci, castagne, tartufi neri e bianchetti si altissimo pregio.